Kaçan kurbanlığın peşine arabayla düştüler

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık cadde üzerinde koşmaya başladı. O anları kayıt altına alan farklı bir vatandaş ise aracıyla kaçan kurbanlığın peşine düştü.

Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi’nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık cadde üzerinde koşmaya başladı. Bu esnada caddede aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş ise kaçan kurbanlığın peşine düşerek, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Araç sürücüsünün, “Vatandaş elinden kaçırmış, biz de yakalamaya çalışıyoruz” sözleri ile kaydettiği görüntülerde, kaçan kurbanlığın cadde boyu koştuğu anlar yer aldı.