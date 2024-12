'Kadıköy bizim evimiz, başkası gibi kiracı değiliz!'

Silivri Belediye Başkanı Kadıköy Mahallesi’ndeki Mahalle Toplantısına katıldı. Kadıköylülerin öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, Kadıköylülerin taleplerine sırt çevirmeyeceklerini aktardı. Adaylık döneminde yaşadığı zorluklardan söz eden Başkan Balcıoğlu, “Hatırlarsınız aday olmadan önce aday adayı oldur dediler, aday olamaz dediler, aday olsa da seçimi kazanamaz gibi birçok söylemlerde bulundular. O kelimeler aklıma geldi biz Evelallah aday da olduk seçimi de kazandık. Silivri tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin en fazla oyunu alan belediye başkanı ve ekibi olarak sizlere hizmet etmek için 7/24 çalışmak için bir yolculuğa çıktık. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ biz de sizden aldığımız güçle ve cesaretle kimseden korkmuyoruz” dedi.

Tasarruf tedbirlerinin belediyelerin hizmet etmesini zorlaştırdığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, göreve geldiği günden bu yana hizmet etmekten vazgeçmediğini söyledi. Tecrübe ve deneyimleriyle Silivri’yi en güzel şekilde yönetmeye gayret ettiğine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“15 yıllık deneyime sahibiz”

“Göreve başladık ve tasarruf tedbirleri ile karşılaştık. Şikayet etmiyorum; tecrübemiz ve bilgimiz var, 15 yıllık deneyime sahibiz. Göreve başladığımızda 52 tane maddeyle karşılaştık. Kent lokantası açamazsınız, kreş açamazsınız, kültürel ve sanatsal etkinlikler yapamazsınız, sosyal tesis açamazsınız, mal ve hizmet alımı yapamazsınız gibi birçok kısıtlamalar vardı.

52’nci maddeye geldim. Eğer bunları yaparsanız belediye başkanı hakkında gerekli soruşturma yapılacaktır dediler. Biz israf etmiyoruz ki! Biz, işte bakın, altı ayda, yedi ayda hepsini de yaptık. Kreşi de açıyoruz, çocuklarımıza eğitim desteği de veriyoruz, burs desteği de veriyoruz, kahvaltı desteği de veriyoruz. Gençlik ve kültür merkezimizi de yapıyoruz. Aşevimizde binlerce hemşehrimize sıcak çorbasından yemeğine, pilavına kadar her şeyi veriyoruz. Gıda bankamızdan yaklaşık 7 bin ailemize hizmet de ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla Silivri’mizde herkese ulaşıyoruz, aynı kadrolarla devam ediyoruz. Evet, sizlerin güveni ve desteğiyle tam 15 yıldır bu topraklara hizmet ediyoruz. Dedim ya, bir vefa borcumuz var, bizim gidecek yerimiz de yok. Biz, sözde değil, özde Silivriliyiz.

Mazbatasını aldığı gün rozetini çıkarıp herkesin belediye başkanı olacağına söz verdiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, din, dil, ırk fark etmeden herkese eşit hizmet götüreceğinin altını çizdi.

İnsan canının her şeyden kıymetli olduğunu, hiçbir ayrım gözetmeden insan olan herkesin yanında olduklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Bizim için değerli olan nefes alıp veriyor olması. Yüce Allah’ın yarattığı en kutsal varlık insandır. İnsana hizmet etmek istiyoruz ve hizmet ediyoruz. Kadıköy her zaman çalışkan üretken ve yürekli insanlarıyla yürekli arkadaşlarımla bana ilham veren bir mahalle olmuştur, her zaman bu topraklarda tarım var, üretim var, bereket var ama en önemlisi burada toprağına, alın terine sahip çıkan, emeğine sahip çıkan güzel insanlar var” diye konuştu.

Balcıoğlu: Buranın sahibi sizlersiniz

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen hizmetleri anlatan Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Buradaki hemşerilerimizin her türlü derdine de sahip çıkmak zorundayız. Kimse cebinden yapmıyor, her zaman söylüyorum, buranın sahibi sizlersiniz. Alın teriyle ödediğiniz vergiler, hizmete dönüşüyor ve bu vergilerin hizmete dönüşmesi kadar doğal bir şey yok. Biz bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz.

Yaklaşık 21 tane parkımızı, 7-8 ay içerisinde hizmete açtık. 8 tane yeni spor sahamız, futbol sahamız, voleybol sahamız ve basketbol sahamızı hizmete açtık. 11 tanesini yeniledik. Tekrar gençlerimizin hizmetine açmak zorundayız. Gençlerimiz için gençlik ve kültür merkezimizi 13 dönümlük bir alanda, yaklaşık altı aydan bu yana yüzde 80 kaba inşaatını bitirmiş durumdayız. Şimdi ince işlerini yapıyoruz. Yaklaşık bir yıl içinde Ekrem Başkan’ın da desteğiyle gençlik ve kültür merkezimizi, Silivri’deki çocuklarımıza kazandıracağız. Çünkü evlatlarımız, komşu ilçelere gitmek zorunda kalıyorlar. En ufak bir kültür etkinliği için, tiyatrosundan müzik atölyesine, ahşap atölyesinden nikah salonuna kadar her şey için büyük bir alana hizmet edeceğiz. Beş katlı, Silivri'ye yakışır bir gençlik ve kültür merkezimizi hayata geçiriyoruz. Eski festival alanının bulunduğu yerde, en üst katta kafemizi yapacağız ve ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturacağız.”

Kadıköylülerin taleplerini önemsediğini, mahalle toplantılarında vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri muhakkak incelemeye aldıklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, her mahallenin kendine göre ihtiyaçları olduğunu ve her mahalleyle özel olarak ilgilendiklerini ifade etti.

Belediye Başkanlığını meslek olarak görmediğini söyleyen Başkan Bora Balcıoğlu, “Ben belediye başkanlığını meslek olarak hiç görmedim. Çünkü Allah nasip etti ve sizlere hizmet ediyoruz ve her zaman her sabah da söylüyorum ‘Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin’ diyorum” şeklinde konuştu.

Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, köyünü çok sevdiğini ve burada her zaman gururla hizmet ettiğini vurguladı. Kadıköy Mahallesi'ndeki caminin yanında düğün salonu yapılmasının engellenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Silivri Çeşmesi'nin etrafında çevre düzenlemesi ve orman piknik alanının yeniden düzenlenmesini talep etti.

Yeniçiftlik, bu taleplerin çözülmesi için desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür ederek, "Biz görevde olduğumuz sürece bu konuları dile getirmeye devam edeceğiz. Başkanım, seni seviyorum ve her zaman yanındayız" dedi.

Kadıköy sakinleri Başkan Balcıoğlu’na taleplerini iletti

Kadıköylü bir vatandaş, tavşan tepede bulunan tarlasının, yakınlardaki şantiyenin dumanlarından olumsuz etkilendiğini ve verim alamadıklarını belirterek, bu konuda yardım talep etti. Başkan Balcıoğlu, "Her zaman yanınızdayız ve destek olmaya devam edeceğiz. Zabıta ve imar müdürlerimiz gerekli çalışmaları yapacaktır" diyerek, sorunun çözülmesi için çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Başka bir vatandaş ise, çiftlik köyü dışında bulunan yolların kötü durumda olduğunu belirterek, bu yollarla ilgili çalışma yapılmasını talep etti. Başkan Balcıoğlu, gerekli notların aldığını ve ilk etapta iyileştirmeler yapılacağını belirtti.

İmar konusunda yaşadıkları sorunları dile getiren vatandaş çözüm önerisi istedi. Başkan Balcıoğlu, imarla ilgili bir plan çalışması yapıldığını ancak, planda değişmeyecek yerlerde parsel bazında değerlendirme yapılabilmesi için belediyeye başvurması gerektiğini belirterek ilgili müdürlüklerin notlarını aldığını kaydetti.