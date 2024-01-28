Kar Ankara-Kırıkkale yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu

Ankara’da etkili olan kar yağışı, Elmadağ ilçe merkezi ve Ankara-Kırıkkale yolunda trafiğin aksamasına neden oldu.

Ankara’da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman şiddetini arttırarak tipiye dönüşen kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Kar, şehirlerarası yollarda da ulaşımın aksamasına neden oldu. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan Elmadağ ilçe merkezinde de yağan karla yollar beyaz örtü ile kaplandı.