Karateci sporcular başarıdan başarıya koşuyor
MEB Okullararası Karate Bölge Şampiyonası'na okullarını temsilen katılan Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencisi Elife Naz Duman 40 kg'da 1. ve Odak Okulları öğrencisi Alara Akbaş 52 kg'da 2. oldu.
6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Bolu'da düzenlenen MEB Okullararası Karate Bölge Şampiyonası'nda okullarını temsilen yarışan Silivri Karate Kulübü sporcuları başarılara imza attı. Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencisi Elife Naz Duman 40 kg'da 1. ve Odak Okulları öğrencisi Alara Akbaş 52 kg'da 2. oldu.
Silivri Karate Kulübü Antrenörü Serkan Tekgül, sporcuların Haziran ayında Kırşehir'de düzenlenecek MEB Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandıklarını paylaşarak, öğrencilerini ve ailelerini tebrik etti.