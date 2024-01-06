Karavanist Fuarı'nda vatandaşlardan Tiny Housler'a yoğun ilgi

Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen karavan festivalinin ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken en dikkat çeken modeller arasında deprem sonrası güvenilir yapı olarak vatandaşların da yoğun olarak yöneldiği Tiny House’lar yer aldı.

Büyükçekmece’de bulunan TÜYAP Fuar Merkezi’nde Türkiye’nin en büyüğü olarak gösterilen ‘Karavanist’ fuarı başladı. 6-14 Ocak arası ziyaretçilerini kabul edecek olan fuarın ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterildi. Fuara katılan birçok firma hem karavan hem de Tiny House olarak adlandırılan ürünleriyle görücüye çıktı. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi sonrası Türkiye’deki deprem gerçeğinin de bir kez daha gözler önüne serilmesi ve emlak piyasasındaki artış nedeniyle son zamanlarda bu tarz konutlara yoğun ilgi gösterildiği de görüldü.

Fuara katılan Kovan House, Tiny House evleri ve Ömerli’deki projesi ile dikkat çekti. Kovan House Satış Direktörü Suzan Işık, son zamanlarda yaşanan depremler sonrasında insanların Tiny House’a daha çok yöneldiğini ifade ederek, “ Türkiye’nin gerçeği deprem bunu uzun yıllardır konuşuyoruz. Özellikle geçen sene yaşadığımız derinden etkileyen depremden sonra İstanbul’da da bu durum tekrar gündeme geldi. Büyük yüksek binalardan alçak katlara dönüş başladı. Baktığımız zaman da stok anlamında da alçak katlı bina İstanbul’da maalesef yok. Konut fiyat artışları gündemde ve insanlar kredi de kullanamıyorlar. Bunun dışında alternatif konut dışı gayrimenkullara yönelme başladı. Tiny House gibi ev konforunu size sunan yapılar ön plana çıktı. Aslında değerlendirdiğimizde herkesin içinde bahçelerde ormanda doğa ile iç içe yaşama isteği her zaman vardı” dedi.

“Konut dışı gayrimenkul satışları yüzde 62 oranlarında”

Ömerli’de firma olarak geliştirdikleri Tiny House projesi hakkında da bilgi veren Işık, “Burada Tiny House’larımızı satın alan müşterilerimize arsa sunuyoruz. Güzel bir Tiny House köyü oluşturuyoruz orada. Parsellerimiz var, parsellerimizi yıllık kiralama şeklinde orada kullanıma sunuyoruz. 6 bin 500 dönüm içinde bu alan. Bu projemiz daha da büyüyecek şu anda birinci etabımız ile müşterilerimizin karşısındayız. Doğa ile iç içe. Çok güzel bir tabiatı var. İstanbul’un göbeğinde’ diye konuştu. Son yıllarda depremin de etkisiyle konut dışı gayrimenkul satışlarının arttığından bahseden Işık, “2023 yılı özellikle hem depremin tekrar gündeme gelmesi hem de konutlardaki fiyat artışından kaynaklı konut dışı gayrimenkul satışları yüzde 62 oranlarında. Çok ciddi bir rakam. Hiçbir zaman bu seviyelere ulaşmamıştı” dedi.

Tiny House modellerinin aile hem küçük aile hem de aile amaçlı tasarlandığını ifade eden Işık, “Farklı tipte Tiny House’larımız var. 8 buçuk metreye 2 buçuk metre 1 artı bir modellerimiz var. 2 odalı 10 buçuk metreye ulaşan modellerimiz var. Bizim tasarım olarak farklı olduğumuz modellerimiz var. Biz kompozit panel kullanıyoruz. Bunun da hiçbir şekilde bakıma ihtiyacı yok. 2 yıl garanti veriyoruz ürünlerimizde. Yağmur fırtına özellikle de fırtınaya karşı oldukça iddialıyı. Kullandığımız malzeme standart olarak kullanılan malzemenin 2 katı kalınlığında. Dolayısı ile sağlam bir kasa görevi görüyor. Vidalama kullanmıyoruz kaynaklarla birbirine birleştiriliyor. Bizim modellerimiz 1 milyon ile 1 milyon 550 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.