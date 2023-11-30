Keçiören'de 'Alevi Ocakları Buluşması'nın tanıtımı programı düzenlendi

Keçiören Belediyesi ve Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği iş birliğinde ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Keçiören’de gerçekleştirilecek olan “Alevi Ocakları Buluşmaları”nın tanıtım programı düzenlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, programda yaptığı konuşmada, “Alevi dedelerimizle, Alevi derneklerimizle, kanaat önderlerimizle bir arada olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyorum. Bizler biriz, beraberiz. Acılarımız bir, kederlerimiz bir. Biz bugün Anadolu’da yaşıyorsak, Hacı Bektaş Veli’nin attığı sağlam temeller sayesindedir. Öyle bir temel atmış ki, aradan 752 yıl geçmesine rağmen biz hala bu topraklarda yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin doğuşunda ve varoluşunda da Hacı Bektaşi Veli’nin oluşturduğu kadim kültür ve inancın büyük etkisi vardır. Göreve geldiğimizde Keçiören’de verdiğimiz ilk isim de Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin ismidir. Hacı Bektaş Veli, Horasan Erenleri ve Anadolu Alperenleri bu toprakları Türk ve Müslüman yapanlardır. Anadolu coğrafyasının tapusu Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir" dedi.

Konuşmasında birlik ve kardeşlik mesajı da veren Başkan Altınok, "Hz. Hüseyin ve 72 şehidimizi rahmetle anıyoruz. Bunlar tazelenen acılarımızdır. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Yeni Yezitlere, yeni Muaviyelere müsaade etmemeliyiz. Birliğimize ve kardeşliğimize gölge düşürmemeliyiz. ‘Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir.’ diyorlar. Amerika da bunu söylüyor, Avrupa da bunu söylüyor. Maraş’ta, Sivas’ta, Çorum’da acılar yaşadık. Birçok değerimizi yaktılar, kardeşliğimize fitne kurşunu sıktılar. Kürt, Türk, Alevi, Sünni kardeştir, ayrım yapan kalleştir. Ayrım yapan, vatan hainidir. Sevgili Peygamber Efendimiz, Hz. Hüseyin’i ‘iki gözüm’ diyerek sevmektedir. Kerbela Olayı ile ondan önce ve sonra yaşanan vakalar, birliğimize ve beraberliğimize sıkılmış kurşunlardır. Bu kurşunu sıkanlara bakın ki, onlar korkudan Müslüman olanlardır. Peygamber Efendimizden öç almak için bunu yapmışlardır. Bizler bu oyuna gelmeden kardeşliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bir kez daha rahmete kavuşan Hacı Bektaş Veli’yi, pirleri, tüm erenleri rahmetle anıyorum. Çalıştayımıza destek veren değerli hocalarımıza, dedelerimize, ocaklarımıza, Alevi kültür derneklerimize, teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum” dedi.

Alevi Ocakları Buluşması’na Türkiye Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kültür Sosyal ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Hasan Ali Uzun, AK Parti Ankara Teşkilat Başkan Yardımcısı Özgür Uslu, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği Başkanı Hüseyin Öz, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı, Dede Kargın Ocağı Dedesi Hüseyin Dede Kargınoğlu, Keçiören İlçe Kadın Kolları Teşkilatı, Atatürkçü Düşünce Derneği Keçiören Şubesi temsilcileri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.