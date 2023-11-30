Tekerlekli Sandalye Para Dans'ta Barış Bayraktar'dan büyük başarı

Tekerlekli Sandalye Para Dans’ta Barış Bayraktar, ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası’nda 2 gümüş madalya kazanarak ile büyük başarı elde etti.

Para Dans Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası 24-27 Kasım tarihlerinde İtalya’nın Cenova kentinde düzenlendi. Henüz bir ay önce Türkiye Dans Sporları Federasyonu çatısı altına girerek uluslararası turnuvalara katılmaya başlayan Para Dans Tekerlekli Sandalye Milli Takımı’nın sporcuları Türkiye’ye iki gümüş madalya ile iki kategoride dördüncülük derecesi kazandırdılar.

29 ülkeden 185 sporcunun yarıştığı şampiyonada ’Freestyle’ ve ’Beşdans’ kategorilerinde Türkiye’ye iki gümüş madalya kazandıran Barış Bayraktar, duygularını, "Geçen ay TDSF çatısı altına girdik ve başkanımız Tolga Han Çinkitaş bizimle adeta bir baba gibi ilgileniyor. Federasyonun katkılarıyla ilk kez katıldığım dünya şampiyonasında iki ikincilik derecesi kazanmak beni yeni başarılar için hırslandırdı" şeklinde ifade etti.

Altısı sporcu 8 kişilik kafilenin katıldığı şampiyonada Nezihe Koçak Ünal-Abdül Kadir Ünal çifti iki ayrı kategoride iki dördüncülük kazanırken yaptıkları duygulu dans seyircileri ağlattı.

Para Dans Dünya Kupası Antalya’da yapılacak

TDSF, bir ay önce çatısı altına giren para dans sporcularını ilk kez götürdüğü dünya şampiyonasında tarihi başarılar elde etti. Türkiye’ye dansı sevdiren adam olarak tanınan TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş’ın Cenova’daki bizzat girişimleriyle 10-11 Mayıs’taki Para Dans Tekerlekli Sandalye Dans Dünya Şampiyonası’nın yeri Antalya olarak belirlendi. Ayrıca düzenlenen toplantılarda Çinkitaş’ın önerileriyle Para Dans kategorilerindeki bazı yarışma kuralları ve standartları güncellendi.

’’Madalyalar toplumsal motivasyon için önemli"

TDSF Başkanı Çinkitaş, para dans ve milli takımın başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Federasyonun çatısı altına henüz yeni giren para dans sporu ve sporcularına bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğü’nün katkısıyla hızlı ve önemli destekler sağlamaya başladık. Para Dans Tekerlekli Sandalye sporcuları ve onların başarılarının topluma vereceği motivasyon bizim için çok önemli. Sporcularımıza dünya şampiyonası sürecinde evlerinden çıkışından, uçak yolculuğu, transferleri, beş yıldızlı otelde konaklamaları, harcırahları, beslenmeleri ve tekrar eve girişlerine kadar maddi ve manevi elimizdeki her desteği sağladık. Tabii dereceye giren sporcularımızı da talimatlar çerçevesinde nakdi olarak ödüllendirdik. Tabii bu süreçte sporcularımız için düzenlenen özel tekerlekli sandalye kampanyalarını destekliyor katkıda bulunanlara da teşekkür ediyoruz. Girişimlerimiz ve başarımız dünya kupası organizasyonunu Antalya’ya kazandırdı" şeklinde konuştu.