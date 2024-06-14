Keşan'da 350 dönüm buğday kül oldu

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe ve Türkmen köyleri arasındaki buğday ekili tarlada çıkan yangında, 350 dönüm buğday yandı.

Keşan'da 350 dönüm buğday kül oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe ve Türkmen köyleri arasındaki buğday ekili tarlada çıkan yangında, 350 dönüm buğday yandı.

Alınan bilgiye göre, Boztepe ile Türkmen köyleri arasında bulunan buğday ekili tarlada, hasat sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Keşan ve İpsala’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ayçiçeği tarlasına dayanarak yavaşlamasının da etkisiyle itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 350 dönümlük buğday küle dönerken, hasat yapan biçerdöverin sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde takip etti.