Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

Tekirdağ’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin bir çok noktasında su biriktiklerine sebep olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağışın Hayrabolu ilçesinde miting yapacak olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting yapacağı saatin öncesine denk gelmesiyle miting alanına girmek için hazırlık yapan vatandaşlar adeta sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşlar miting alanında dağıtılan yağmurluklar ile yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar binaların çatılarının altında bekledi.