Keşan'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu şahıs, üzerinden 8,33 gram uyuşturucu çıkması üzerine gözaltına alındı.

Keşan'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu şahıs, üzerinden 8,33 gram uyuşturucu çıkması üzerine gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde şüphelendikleri N.B.’yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 8,33 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman