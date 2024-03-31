Kırklareli'nde oy sayma işlemi devam ediyor
Kırklareli'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların saat 17.00 itibarıyla kapanması ile oy sayma işlemi devam ediyor.
Kırklareli’nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sandıkların saat 17.00 itibarıyla kapanması ile oy sayma işlemi devam ediyor.
Bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Kırklareli’nde sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 17.00’de sona erdi. Oy verme işleminin bitmesinin ardından oy sayma işlemi devam ediyor.