2024 Seçim Sonuçları - Türkiye Geneli 31 Mart İl İl Yerel Seçim Sonuçları
Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Erken başlanan 32 ilde oy verme saat 16.00'da, bu illerin dışında kalan diğer illerde ise 17.00'de sona erdi. Yerel seçimlerde, 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanması bekleniyor. 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları il il açıklanır açıklanmaz işte burada yer alacak.
Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Erken başlanan 32 ilde oy verme saat 16.00’da, bu illerin dışında kalan diğer illerde ise 17.00’de sona erdi. Yerel seçimlerde, 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanması bekleniyor. 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları il il açıklanır açıklanmaz işte burada yer alacak.