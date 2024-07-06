Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerinde ilk tur tamamlandı

Edirne’de bu yıl 663.’sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık ilk tur güreşleri tamamlandı.

Sarayiçi Er Meydanında başlayan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla, Cuma günü 13 boyda 777 pehlivanın kol bağlanmasıyla devam etti. Bugün başpehlivanlık ilk tur müsabakalarıyla Er Meydanı’nda heyecan daha da artmaya başladı. Kura çekiminin ardından başpehlivanların ilk tur müsabakaları gerçekleştirildi.

Gözlerin üzerlerinde olduğu başpehlivan Recep Kara, rakibi Hamza Özkaradeniz’e, Cengizhan Şimşek rakibi Faruk Akkoyun’a ve Tanju Gemici rakibi Hasan Cengiz’e yenildi.

İlk turda rakiplerini yenerek bir üst tura yükselen başpehlivanlar şöyle; Seçkin Duman, Feyzullah Aktürk, Faruk Akkoyun, Hamza Özkaradeniz, Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Taslak ve Hasan Cengiz

İlk turda yenilen ve bu yıl Kırkpınar’a veda eden başpehlivanlar şöyle; İsmail Erkan, Ünal Karaman, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Emre Erkal, Arif Akın, Şah Ali Kurt ve Tanju Gemici.