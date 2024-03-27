Kızılcahamamlı minikler doğanın kalbine dokundu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde eğitim gören minik öğrenciler, A Journey to the Heart of Nature-Doğanın Kalbine Yolculuk E-Twinning Projesi ile yüzlerce ağaç dikti.

Kızılcahamamlı minikler doğanın kalbine dokundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde eğitim gören minik öğrenciler, "A Journey to the Heart of Nature-Doğanın Kalbine Yolculuk" E-Twinning Projesi ile yüzlerce ağaç dikti.

Orman Haftası dolayısıyla Kızılcahamam’da eğitim gören minik öğrenciler Kızılcahamam’daki minik öğrenciler, "A Journey to the Heart of Nature - Doğanın Kalbine Yolculuk" E-Twinning Projesi ile yüzlerce ağaç dikti.

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Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmet Beyoğlu ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ağaç diken minik öğrencilere eşlik etti. Orman İşletme Müdürlüğü personeli miniklere şapka, yelek, kalem, meyve suyu, kek ikram etti.