Koşu Ayakkabısı Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Renkli koşu ayakkabıları hemen hemen herkese bağcıklarını bağlayıp 5K (veya bir mil, hangisi olursa olsun) deneme konusunda ilham verebilir. Ancak havalı spor ayakkabılar çok rahatsızsa sizi fazla ileri götürmez. Hem su toplamasını hem de ciddi yaralanmaları önlemek için, spor ayakkabı alışverişi hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. İlerlemenizi sağlayacak veya en azından koşmayı daha az işkenceli hale getirecek çifti bulmak için bu uzman ipuçlarını kullanın. Sayısız koşu ayakkabısı seçeneği arasında en uygun ayakkabıyı bulmanın kolay olmadığını söylemeye gerek yok. Daha da karmaşık hale getirmek gerekirse, her ayakkabı sizin için uygun değildir. Hangi koşu ayakkabısını satın almanız gerektiğini düşünürken, çoğumuzun bugünlerde online alışveriş yapmayı tercih ettiğini unutmayın.

Arkadaş Tavsiyesi Almayın

Her ne kadar en formda arkadaşınızın yemin ettiği koşu ayakkabıları sizi cezbetse de, ayaklarınız için en iyi çift olmayabilirler. Hareket etme şekliniz son derece benzersizdir; hatta imzanız veya sesiniz kadar benzersiz. Adımınız arkadaşınızınkinden neredeyse kesinlikle farklı olduğundan, ideal ayakkabınız da muhtemelen farklı olacaktır.

Satın Almadan Önce Deneyin

Ayakta durma, yürüme ve koşmayı karşılaştıran araştırmalar, koşmanın en az konforlu aktivite olduğunu ortaya çıkardı. Bir çift koşu ayakkabısını test sürüşüne çıkarmadan doğru bir şekilde değerlendiremezsiniz. Ayakkabıyı satın almadan önce 30-60 saniye arasında giyip, birkaç adım atmanız öneriliyor.

Seçtiğiniz Renk Fark Yaratır

En azından ayakkabı tabanına gelince. Siyah tabanlar karbon kauçuktan yapılmıştır (araba lastiklerinde kullanılan malzemenin aynısı), dolayısıyla ağır ve süper dayanıklıdırlar. Beyaz ve renkli tabanlar, daha fazla hava içeren ve daha az ağırlığa sahip, daha düşük yoğunluklu, daha yumuşak bir malzeme olan şişirilmiş kauçuktan yapılmıştır. Tenis ayakkabısı gibi genelde düz beyaz tercih edilen ayakkabıların tabanları da dayanıklı olur.

Rahat Ayakkabılar Her Zaman Rahat Değildir

Süper yumuşak tabanlı koşu ayakkabıları giydiğinizde eklemleriniz daha fazla hareket eder, bu da vücudunuza veya yürüyüşünüze uygun olmayabilir. Gerçekten neyin en iyi hissettirdiğini görmek için farklı yastıklama seviyelerine sahip çiftleri deneyin. Voleybol ayakkabısı modelleri mükemmel kavrama sunarken, koşu ayakkabıları ise üstün taban teknolojileri ile ön plana çıkar.

