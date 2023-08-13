Küçükçekmece'de ortalığın savaş alanına döndüğü düğün kavgası kamerada

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, iddiaya göre alkollü olan kız ve erkek tarafı düğünde kavga etti. Düğün salonunda başlayıp dışarı taşan kavgada ortalık savaş alanına dönerken o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olay, saat 17:00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kavga, Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen kız ve erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavga kısa sürede dışarıya taştı. Kavganın büyümesiyle birlikte çevredeki esnaf polis ekiplerine haber verdi. Dakikalarca süren kavgayı olay yerine gelen çok sayıda polis, güçlükle ayırdı. Kavgada hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

“Polisler cop ve biber gazıyla müdahale etti"

Kavgaya polis ekiplerinin cop ve biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldığını belirten Ahmet Topdal, “Ben buradaki kafede çalışıyorum. Birden sesler yükseldi ve gürültü duyduk. Ondan sonra dışarıya çıkıp baktığımda düğün salonunda kavga vardı. Baya bir kalabalık vardı dışarıda da. Düğün sakinleri dışarıdaki eşyaları falan kırmaya başladı. Daha sonra birbirlerine girmeye başladılar. Sonra polisleri arayanlar oldu. 2 ambulans ve polis ekipleri geldi. Polisler cop ve biber gazıyla müdahale etmek durumunda kaldı. Olayı yatıştırdıktan sonra bir süre burada beklediler. Ondan sonra ekipler gerekenleri götürüp gittiler.” ifadelerini kullandı.