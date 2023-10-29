Kültür ve Turizm Bakanlığı: 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kültür ve sanatta zengin bir mirasın temsilcisi, sağlıktan teknolojiye her alanda büyük başarıların sahibi olduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm ecdadımıza saygılarımızla hep birlikte daha nice yüz yıllara” ifadelerine yer verildi.