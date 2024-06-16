Kurbanını kesen vatandaşlar, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de sahillere akın etti

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve il dışına çıkamayan vatandaşlar, kurban kestikten sonra Küçükçekmece Menekşe Plajı’nı ve Büyükçekmece Albatros Plajı’nı doldurdu. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul’da bayram tatilini yüzerek geçirmek isteyenler Küçükçekmece Menekşe ve Büyükçekmece Albatros plajlarına akın etti. Dolup taşan plaj dron ile havadan da görüntülendi. Vatandaşların ücretsiz olarak girdiği Küçükçekmece Menekşe Plajı 9 günlük bayram tatiliyle birlikte doldu taştı. Sahil şeridindeki kimi gençler yüzerken kimisi de güneşte uzanarak tatilin keyfini çıkardı. Büyükçekmece’de plaja gelen vatandaşlar da yine denize girerek serinledi.

Sıcak havadan bunalan çok sayıda vatandaşın sahilde oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahildeki yoğunluk gözler önüne serildi.

Bazı vatandaşlar ise il dışına tatile çıkma imkanları olmadığı için tatili burada geçirdiklerini söyledi.