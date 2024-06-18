Kurbanlık danayı arka koltukta getirdi

Bursa'da bir vatandaşın ticari aracın arka tarafına bindirdiği kurbanlık dana görenleri şaşırttı.

Kurbanlık danayı arka koltukta getirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’da bir vatandaşın ticari aracın arka tarafına bindirdiği kurbanlık dana görenleri şaşırttı.

Olay, Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Kurban Bayramı’nın 3. gününde aldığı büyükbaş hayvanı kesimhaneye götüren bir vatandaş, kurbanlık danayı kapalı kasa hafif ticari otomobilinin arka koltuğuna bindirdi. Otomobil içinde kurbanlık danayı gören vatandaşlar, o anları şaşırarak izledi. Yüzleri gülümseten anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb