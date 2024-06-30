Kurfallı Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Kurfallı Muhtarı Murat Akman, şenlikte yaptığı konuşmada, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti. Akman, “Dün akşam gerçekleştirdiğimiz şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan eş, dost, akraba ve tüm köy halkımıza canı gönülden teşekkür ederim. Sizler iyi ki varsınız. Bundan sonra sizlerin desteği ile elimizden geldiğince daha güzel bir Kurfallı için gündüz durmadan gece yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise, “Davetleri için kıymetli muhtarımıza, sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için Kurfallılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Şenlikte yapılan etkinlikler ve samimi atmosfer, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Şenliğin sonunda, köy halkı ve misafirler gece boyunca süren eğlencelerle keyifli vakit geçirdi. Kurfallı Köyü sakinleri, birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere yelken açma konusunda kararlılıklarını bir kez daha gösterdiler.