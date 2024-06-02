LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi. Sınav 09.30’da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise 11.30’da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın 12.50’de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

Sınav sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak

Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları yarın verilebilecek. Bugün öğleden sonra, cevap anahtarının bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran’da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Ayrıca, sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

"Türkçe kolaydı"

Öğrencilerden Efsu Işıktan sınavın güzel geçtiğini belirterek, "Sözel alanları daha rahat çözdüm. Sayısalda matematik bana göre zordu. Başkalarına göre kolay olabilir ama Türkçe kolaydı benim için. Fen de kolaydı benim için. Sosyal bilimler lisesi bekliyorum" dedi.

"Matematikte zorlandım biraz"

Emir Tepe Demirci ise sınavın sözel bölümünde zorlanmadığını ifade ederek, "Bana göre kolaydı. Sayısal bölüm sözel bölümden biraz zordu. Matematikte zorlandım biraz. Fen matematikten genel olarak iyiydi. Anadolu lisesi çok istemiyorum meslek lisesi düşünüyorum. Şu anda elektrik elektronik düşünüyorum" diye konuştu.

"Tatilin tadını çıkaracağız"

Veli Mustafa Kemal Avcı, uzun bir maraton geçirdiklerini belirterek, "Maraton sona erdi. Huzurluyuz, rahatız şu anda. Tatilin tadını çıkaracağız. Mutluyuz" dedi.

Öte yandan sınava ilişkin cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.