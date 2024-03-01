Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 derbide de rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş’a karşı oynadığı 3 derbide de rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynayacak. MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan ve Antalyaspor karşılaşmasında oynamayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, derbide sarı-kırmızılıların en önemli kozu olacak.

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Icardi, Beşiktaş’a karşı 3 karşılaşmaya çıktı. Bu derbileri boş geçemeyen 31 yaşındaki futbolcu, toplam 5 gol kaydetti.

Arjantinli futbolcu, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor. Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 23 mücadelede 14 gol sevinci yaşadı.