Meme Kanseri Farkındalık Konferansı'nda erken teşhis ve muayenenin önemine vurgu yapıldı

Esencan Hastanesi’si “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla düzenlediği konferansta, hastane çalışanı kadınları ve hastalarını meme kanseri hakkında bilgilendirdi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ögr. Görevlisi Atakan Özkan’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte erken teşhisin önemine vurgu yapılırken, kadınların kendi kendini muayene etmesi ve mamografinin gerekliliği belirtti.

Dünyada her yıl milyonlarca kadınına teşhisi konulan meme kanserine karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda Esencan Hastanesi kadınlar için seminer düzenlendi. Meme Kanseri Farkındalık Semineri’ne Esencan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Atakan Özkan konuşmacı olarak katıldı. Özkan meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını vurgularken, kadınların kendi kendini muayene etmesi ve mamografinin önemine de değinildi.

“Meme kanseri için geç kalma sağlıklı kal”

Meme kanseri hakkında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ögr. Görevlisi Atakan Özkan, “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Her sene ülkemizde çeşitli etkinliklerle hatırlanmakta, toplumumuz bu konuda bilgilendirilmekte. Çok önemli bir konu. Meme kanseri ve rahim ağzı kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türleri. Her iki kanser türü de erken teşhis ile tedavi edilebilmektedir. Bu yüzden 25 yaş üstü tüm kadınların kendi kendilerine meme kanseri muayenesi yapması, 40 yaşından sonra ise yılda bir defa mamografi yapmasını tavsiye ediyoruz. Meme kanseri için geç kalma sağlıklı kal diyoruz” dedi.

“Bu ay belirti göstermeyen 3 kadında meme kanseri tespit ettik”

Belirti göstermese dahi meme kanserine yakalanabileceğini belirten Özkan, “Esenyurt ve çevre ilçelerden 600 kadar kadına mamografi testi yaptık. Genel cerrahi branşında muayenelerini yaptık. Bu tetkikler sırasında ise herhangi bir belirti göstermeyen 3 kadında meme kanseri tespit ettik. Şu anda da tedavilerini yapıyoruz” diye konuştu.

“Kadınların ve toplumun sağlığına da bir nebze katkımız oluyorsa ne mutlu bize”

Her yıl farkındalık oluşturmak amacı ile bu ayda etkinlikler yaptığını belirten Özkan, “Biliyorsunuz ki meme kanserinin yıllardır sembolü pembe kurdele olmuş durumda. Bu nedenle tüm personel arkadaşlarımız bugün farkındalık oluşturmak için pembe renkli kıyafetler giyerek çalışmalarına devam etti. Hastaneye gelen kadınlara meme kanseri ile ilgili bilgi verdiler. Biz hastanemiz olarak her yıl bu ayı kutlamaktayız çünkü toplum sağlığı çok önemli. Kadınların ve toplumun sağlığına da bir nebze katkımız oluyorsa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.