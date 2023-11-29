Metro raylarına ağaç düştü, seferler bir süreliğine iptal edildi

Bursa'da gece saatlerinde etkisini iyice artıran şiddetli lodos nedeniyle metro raylarına ağaç devrildi.

Metro raylarına ağaç düştü, seferler bir süreliğine iptal edildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da gece saatlerinde etkisini iyice artıran şiddetli lodos nedeniyle metro raylarına ağaç devrildi.

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Davutdede-Duaçınarı durakları arasında bulunan raylara ağaç devrildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Raylara devrilen ağaç belediye personellerince kaldırılırken, metro seferleri bir süreliğine yapılamaz oldu. Devrilen ağaç, raylardan kaldırıldıktan sonra metro seferlerine devam edildi.