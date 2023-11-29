Metro raylarına ağaç düştü, seferler bir süreliğine iptal edildi
Bursa'da gece saatlerinde etkisini iyice artıran şiddetli lodos nedeniyle metro raylarına ağaç devrildi.
Bursa’da gece saatlerinde etkisini iyice artıran şiddetli lodos nedeniyle metro raylarına ağaç devrildi.
Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Davutdede-Duaçınarı durakları arasında bulunan raylara ağaç devrildi.
Raylara devrilen ağaç belediye personellerince kaldırılırken, metro seferleri bir süreliğine yapılamaz oldu. Devrilen ağaç, raylardan kaldırıldıktan sonra metro seferlerine devam edildi.