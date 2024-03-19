Minikler Filistin'e destek için kumbaralarını bağışladı

Bilecik’te Hamidiye 4-6 Yaş Kur’an Kursu minikleri, kumbaralarını Filistin için bağışladı.

İsrail ile savaşta zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan ‘Özgür Filistin’in Yanındayız’ yardım kampanyasına destekler artarak devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik İl Müftülüğü Hamidiye 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla ‘Özgür Filistin’in Yanındayız’ kampanyasına destek oldu. Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi adına Filistin’e göndermek üzere kumbaralarını miniklerden teslim alan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Bu güzel hareketiniz bütün insanlara örnektir. Büyükler de sizin gibi paylaşımcı olursa dünyada hiç kötülük kalmaz. Hep iyilik olur. Sizler de ömrünüz boyunca hep iyilik peşinde koşun inşallah. Kumbaralarınızı Filistin’deki kardeşleriniz için bağışladınız. Ben bu hassasiyetlerinizden ötürü sizleri tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarda paylaşma duygusunu vermek istediklerini söyleyen Hamidiye 4-6 Yaş Kur’an Kursu yöneticisi Reyhan Demir, “Hamidiye Kur’an Kursu miniklerimiz her Cuma ‘Cuma Sadakası’ adı altında harçlıklarını getirip kumbaraya atıyorlar. Böylelikle çocuklar yardımlaşma ve paylaşmayı öğreniyorlar. Bu sefer de Filistin’deki kardeşleri için sadaka kutusunu doldurdular ve kendi elleriyle sizlere teslim edecekler. Rabbim yardımlarımızı kabul eylesin” dedi.