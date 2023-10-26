Motosiklet hırsızları tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir evin girişinden motosikleti sürükleyerek çalıp kaçan iki zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kamera incelemeleri sonrasında Kocaeli’de yakalandı. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi’de geçen hafta Muradiye Mahallesi’nde bir apartmanın girişindeki motosikleti ile sürükleyerek çalan iki zanlı yakalandı. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak motosikleti çalan iki zanlının Kocaeli’de olduklarını tespit etti. Kocaeli Emniyeti ile irtibata geçen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.T. (19) ve Y.O.(22) isimli şahısları gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden alınan iki zanlı Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Daha önceden bir çok hırsızlık suçundan sabıkaları bulunduğu belirlenen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildiler.