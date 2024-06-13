Muhtar Yaman'dan örnek etkinlik

Ortaköy Muhtarı Ramazan Yaman, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, “Ortaköy Muhtarlığı olarak bugün gerçekleştirdiğimiz Meyve Ağacı Ormanı oluşturma etkinliğine katılan azalarıma, öğrenci velilerine, müdürüme ve öğrencilerimize gönül dolusu teşekkürler. Biz birlikte güçlüyüz. Beraber daha nice güzel girişimlere inşallah” dedi.

Etkinlik kapsamında, mahallede belirlenen alanlara çeşitli meyve ağaçları dikildi. Öğrenciler ve veliler, ağaç dikme sürecine aktif olarak katılarak çevre bilinci ve doğa sevgisini pekiştirdiler.

Ortaköy halkının birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği bu etkinlik, mahallede yaşayanların doğaya olan duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için benzer etkinliklerin devam edeceği belirtildi.