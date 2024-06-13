Silivri Adliyesi'nde Yeni Tayin ve Atamalar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre Silivri Adliyesi'nde de görev değişiklikleri yapıldı.

Silivri Adliyesi'nde Yeni Tayin ve Atamalar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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1. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanmıştır

2. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selami Yılmaz: Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevine atanmıştır

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3. Silivri Hâkimi Özlem Egemen Çavuşoğlu: Yenice (Çanakkale) Hâkimi iken bu göreve atanmıştır

4. Silivri Cumhuriyet Savcısı Yasin Balcı: Tekman Cumhuriyet Savcılığı görevinden Silivri'ye atanmıştır

5. Silivri Hâkimi Firdevs Tanrıseven: Kozluk Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

6. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

7. Silivri Cumhuriyet Savcısı Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır

8. Silivri Hâkimi Büşra Kaya: Tekirdağ Hâkimliği'ne atanmıştır

9. Silivri Hâkimi Cemre Nur Keçici Nazlı: Gaziosmanpaşa Hâkimliği'ne atanmıştı

10. Silivri Hâkimi Kiraz Hilal Kılınç: Mersin Hâkimliği'ne atanmıştır

11. Silivri Hâkimi Rukiye Oğuz: Tekman Hâkimi iken bu göreve atanmıştır

12. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

13. Silivri Cumhuriyet Savcısı Atacan Özata: Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır

14. Silivri Hâkimi Gökay Sefer: Tuzluca Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

15. Silivri Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir: Pütürge Cumhuriyet Savcılığı görevinden Silivri'ye atanmıştır

16. Silivri Cumhuriyet Savcısı Levent Doğuş: Pülümür Cumhuriyet Savcılığı görevinden Silivri'ye atanmıştır

17. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri Hâkimliği'ne atanmıştır

18. Silivri Hâkimi Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır.

19. Silivri Hâkimi Özlem Egemen Çavuşoğlu: Yenice (Çanakkale) Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

20. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

21. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

22. Silivri Hâkimi Büşra Kaya: Tekirdağ Hâkimliği'ne atanmıştır

23. Silivri Hâkimi Kiraz Hilal Kılınç: Mersin Hâkimliği'ne atanmıştır

24. Silivri Hâkimi Cemre Nur Keçici Nazlı: Gaziosmanpaşa Hâkimliği'ne atanmıştır

25. Silivri Hâkimi Firdevs Tanrıseven: Kozluk Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

26. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

27. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır.

28. Silivri Hâkimi Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır

29. Silivri Hâkimi Rukiye Oğuz: Tekman Hâkimi iken bu göreve atanmıştır

30. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

31. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

32. Silivri Hâkimi Büşra Kaya: Tekirdağ Hâkimliği'ne atanmıştır

33. Silivri Hâkimi Firdevs Tanrıseven: Kozluk Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

34. Silivri Hâkimi Kiraz Hilal Kılınç: Mersin Hâkimliği'ne atanmıştır

35. Silivri Hâkimi Cemre Nur Keçici Nazlı: Gaziosmanpaşa Hâkimliği'ne atanmıştır

36. Silivri Hâkimi Özlem Egemen Çavuşoğlu: Yenice (Çanakkale) Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

37. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

38. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

39. Silivri Hâkimi Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır

40. Silivri Hâkimi Büşra Kaya: Tekirdağ Hâkimliği'ne atanmıştır

41. Silivri Hâkimi Kiraz Hilal Kılınç: Mersin Hâkimliği'ne atanmıştır

42. Silivri Hâkimi Cemre Nur Keçici Nazlı: Gaziosmanpaşa Hâkimliği'ne atanmıştır

43. Silivri Hâkimi Firdevs Tanrıseven: Kozluk Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

44. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

45. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır

46. Silivri Hâkimi Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır