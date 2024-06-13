Silivri Adliyesi'nde Yeni Tayin ve Atamalar
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre Silivri Adliyesi'nde de görev değişiklikleri yapıldı.
1. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanmıştır
2. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selami Yılmaz: Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevine atanmıştır
3. Silivri Hâkimi Özlem Egemen Çavuşoğlu: Yenice (Çanakkale) Hâkimi iken bu göreve atanmıştır
4. Silivri Cumhuriyet Savcısı Yasin Balcı: Tekman Cumhuriyet Savcılığı görevinden Silivri'ye atanmıştır
5. Silivri Hâkimi Firdevs Tanrıseven: Kozluk Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
6. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
7. Silivri Cumhuriyet Savcısı Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır
8. Silivri Hâkimi Büşra Kaya: Tekirdağ Hâkimliği'ne atanmıştır
9. Silivri Hâkimi Cemre Nur Keçici Nazlı: Gaziosmanpaşa Hâkimliği'ne atanmıştı
10. Silivri Hâkimi Kiraz Hilal Kılınç: Mersin Hâkimliği'ne atanmıştır
11. Silivri Hâkimi Rukiye Oğuz: Tekman Hâkimi iken bu göreve atanmıştır
12. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
13. Silivri Cumhuriyet Savcısı Atacan Özata: Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır
14. Silivri Hâkimi Gökay Sefer: Tuzluca Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
15. Silivri Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir: Pütürge Cumhuriyet Savcılığı görevinden Silivri'ye atanmıştır
16. Silivri Cumhuriyet Savcısı Levent Doğuş: Pülümür Cumhuriyet Savcılığı görevinden Silivri'ye atanmıştır
17. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri Hâkimliği'ne atanmıştır
18. Silivri Hâkimi Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır.
19. Silivri Hâkimi Özlem Egemen Çavuşoğlu: Yenice (Çanakkale) Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
20. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
21. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
22. Silivri Hâkimi Büşra Kaya: Tekirdağ Hâkimliği'ne atanmıştır
23. Silivri Hâkimi Kiraz Hilal Kılınç: Mersin Hâkimliği'ne atanmıştır
24. Silivri Hâkimi Cemre Nur Keçici Nazlı: Gaziosmanpaşa Hâkimliği'ne atanmıştır
25. Silivri Hâkimi Firdevs Tanrıseven: Kozluk Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
26. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
27. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır.
28. Silivri Hâkimi Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır
29. Silivri Hâkimi Rukiye Oğuz: Tekman Hâkimi iken bu göreve atanmıştır
30. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
31. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
32. Silivri Hâkimi Büşra Kaya: Tekirdağ Hâkimliği'ne atanmıştır
33. Silivri Hâkimi Firdevs Tanrıseven: Kozluk Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
34. Silivri Hâkimi Kiraz Hilal Kılınç: Mersin Hâkimliği'ne atanmıştır
35. Silivri Hâkimi Cemre Nur Keçici Nazlı: Gaziosmanpaşa Hâkimliği'ne atanmıştır
36. Silivri Hâkimi Özlem Egemen Çavuşoğlu: Yenice (Çanakkale) Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
37. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
38. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
39. Silivri Hâkimi Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır
40. Silivri Hâkimi Büşra Kaya: Tekirdağ Hâkimliği'ne atanmıştır
41. Silivri Hâkimi Kiraz Hilal Kılınç: Mersin Hâkimliği'ne atanmıştır
42. Silivri Hâkimi Cemre Nur Keçici Nazlı: Gaziosmanpaşa Hâkimliği'ne atanmıştır
43. Silivri Hâkimi Firdevs Tanrıseven: Kozluk Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
44. Silivri Hâkimi İdil Asena Hacımustafaoğlu: Kalkandere Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
45. Silivri Hâkimi Gizem Tekeler: Germencik Hâkimi iken Silivri'ye atanmıştır
46. Silivri Hâkimi Burcu Şafak Çakaloğlu: Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır