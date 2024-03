Murat Kurum'dan Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Tombaş'ın 100 projesine tam destek

TAKİP ET

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş’ın Sultanbeyli’nin yüz akı olacak 100 projesine tam destek vereceklerini belirterek, “Kentsel dönüşümü başlatacağız. Bir değil üç metro birden kazandıracağız. Aydos Tünel Projemizi hayata geçirip, özellikle E-5’e ulaşımı kolaylaştıracağız. Yeni spor kompleksleri, kültür merkezleri, millet bahçeleri yapacağız. Gençlere, çocuklara, kadınlara ve istihdama yönelik projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Ali Tombaş başkanımızla birlikte inşallah yeni dönemde Sultanbeyli’ye hizmet ve yatırımları daha da artıracağız” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kent Meydanı’nda miting düzenledi. Adeta tıklım tıklım dolan miting alanı büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum’un öncülüğünde İstanbul’umuzu ve Sultanbeyli’mizi daha da ileriye taşımak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah bu şehrin insanına gayretle hizmet edeceğiz. Sultanbeyli’mizi her alanda daha da ileri taşıyacak olan 100 vizyon projemizi hayata geçireceğiz. Her kesime hitap eden projelerimiz ile ilçemizi güçlü yarınlara taşıyacağız. Murat Kurum başkanımızın öncülüğünde Sultanbeyli’miz çok daha güzel projeler kazanacak. Kentsel dönüşümden ulaşıma, istihdamdan sağlığa, eğitimden gençlik yatırımlarına kadar her alanda ilçemize değer katacağız. Murat başkanımızla birlikte uyum içerisinde çalışarak nice güzel projeleri sizlerin hizmetine sunacağız. İlçemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte hem İstanbul’umuzu hem de Sultanbeyli’mizi en güzel noktalara taşıyacağız” dedi.

“Üç metro hattını, E-5’E doğrudan bağlantılı Aydos Tüneli’ni yapacağız”

Sultanbeyli’nin kentsel dönüşüm ve ulaşım başta olmak üzere pek çok sorununu çözeceklerini belirten Kurum, “1 Nisan sabahında Ali Tombaş başkanımızla el ele vereceğiz projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Öncelikle kentsel dönüşüme başlayacağız. Bugün Sultanbeyli’ye maalesef girişinde çıkışında sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunların bir adım bile ilerlemediği metro yatırımlarını harekete geçireceğiz. Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının Sultanbeyli’ye kadar uzanan kısmını hızla tamamlayacağız. Sultanbeyli-Kurtköy-Sabiha Gökçen metro hattı ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Yenidoğan metro hattı projelerimizi de hızla başlatacağız. Böylece Sultanbeyli’ye bir değil, üç metro birden kazandıracağız. Aydos Tüneli Projesi’ni hayata geçireceğiz. Aydos Tüneli Projesi, yeni bağlantı yolları ve kavşaklarıyla Sultanbeyli’mizdeki trafik çilesini bitirecek ikinci adımımız olacak. Sancaktpe-Sultanbeyli-Kurtköy Orman Yolu projemiz var. Bu yolu da hızla yapacağız” dedi.

“Emeklilere 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız”

Emeklilere müjdeli haber veren Kurum, “İhtiyaç sahibi emeklilerimize 2 bin 500 lira destek ödemesini biz yapacağız. Artık Sultanbeyli’nin gençliği Murat ağabesiyle el ele yürüyecek. Gençlerimizin yanında olacağız. Gençlerimizin ilk ofisini Sultanbeyli’nin en güzel yerinde biz açacağız. Belediyeden size sermaye desteği vereceğiz. İstanbul’un gücü her yere yeter. Biz gençlerimizin artık her alanda spor yapacağı devasa bir spor merkezi kuracağız. Spor salonumuzu, futbol sahamızı gençlerimizin hizmetine sunacağız. Mecidiye Mahallemize yeni mesire alanı ve gençlik merkezi yapacağız. Bununla birlikte Sultanbeyli’mize yeni bir kültür merkezi ve nikah salonu da kazandıracağız” diye konuştu.

“Ali Tombaş başkanımızla gece gündüz çalışacağız”

Sultanbeyli’de güçlü bir rekor kıracaklarını belirten Kurum, “Bu gönül meydanına, bu sevgi meydanına sevgimiz sığmamış. Sultanbeyli yine çok güzel. Sultanbeyli 22 yıldır olduğu gibi yine yanımızda, yine gönlümüzde. Sultanbeyli bugün tarih yazıyor. Bu meydan ne söylüyor biliyor musunuz? Bu meydan bugün 31 Mart zaferimizi müjdeliyor. İstanbul’da her geçen gün dalga dalga büyüyen bir değişim iradesi var. İstanbul artık kararını vermiştir, Sultanbeyli çoktan kararını vermiştir. Kararı görmek isteyenler işte gelsin Sultanbeyli’nin meydanına baksın. Bu meydan 31 Mart’ın provasını gösteriyor. Bu meydan reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik diyor. 31 Mart’ta Sultanbeyli rekor kıracak. Hem de öyle bir rekor kıracaksınız ki İstanbul da herkes Sultanbeyli’yi konuşacak. Sultanbeyli’de Ali Tombaş başkanımla birlikte el ele vereceğiz. Sultanbeyli için gece gündüz çalışacağız. Bizi arayanlar Sultanbeyli’de kentsel dönüşüm şantiyesinde, metro çalışmasında bulacaklar. Bizi arayanlar temel atarken, açılış yaparken bulacaklar. 81 ilimize nasıl hizmet ettiysek 1 Nisan sabahında da aşkla şevkle Sultanbeyli için İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mitinge AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul milletvekilleri, AK Parti ve MHP il yönetimleri, ilçe başkanları, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları başkanları da katıldı.