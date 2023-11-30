Mustafa Aslan MHP Meclis üyesi aday adayı oldu

Dosya tesliminde konuşan Mustafa Aslan “Siyasette Milliyetçi Hareket partisinde ilk adımımı atarken benim yanımda duran bugün buraya gelerek bana destek veren İstanbul ülkü ocakları başkan yardımcısı Sayın Erhan Özkök abime, Silivri Ülkü Ocakları başkanı Sayın Özgür Bedel abime, Silivri Erzurumlular dernek başkanı Sayın Salih bayram abime ve dernek üyelerine, çok değerli büyük aileme esnaf abilerime dostlarıma kardeşlerime teşekkür ederim. Ben 13.03.2003 Erzurum İspir doğumluyum. 2005 yılından itibaren Silivri’de yaşamaktayım. Rumeli üniversitesinde işletme bölümünde son sınıf öğrencisi olarak okumaktayım. Aynı zamanda aile şirketimiz olan Oto merkezi otomotivde satın alma müdürü olarak çalışmaktayım. Siyaset geçmişimde çok fazla bir tecrübem olmasa da ticaret hayatında edindiğim tecrübeler ile Silivri’ye katkı sağlayacağıma inanıyorum. Ben ticareti ve siyaseti 15 yaşında tanıdım ticareti rahmetli dayım Hamit Gültekin ile siyaseti ise Volkan Yılmaz ile tanıdım. 15 yaşında idim Volkan Yılmaz başkanım ile seçim çalışmalarında sık sık karşılaşıyorduk. Kendisinde gördüğüm o özveri ve heyecanı beni çok etkilemişti. Daha sonra seçimi kazandıktan sonra Silivri’ye yapılan hizmetleri gördüm ve onunla beraber hizmet etmek için bu yola çıktım. Sizlerin destekleri bana onur şeref ve güç verdi sizlerin huzurunda adaylık başvurumu yapıyorum. Bu vesile ile Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiye Saygılarımı sunuyor. Ülkücü hareketin ezeli ve ebedi lideri Başbuğ Alparslan Türkeş’i rahmetle anıyor, Ülkücü hareketin Sönmez ışıkları ülkücü şehitlerimize rahmet diliyor ve bu adaylık başvurumu benim yaşlarımda bu vatan için fedayı can eden Ülkücü şehitlerimiz Halil Esendağ ve Cengiz Bektemura ithaf ediyorum.” şeklinde konuştu.