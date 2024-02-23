Nilüfer Belediyesi amatör sporcuların yanında

Nilüfer Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Destek Projesi ile spora ve sporculara desteğini sürdürdü. Proje ile Nilüfer’deki 32 amatör spor kulübüne 1 milyon 850 bin TL değerinde ayni ve nakdi destek dağıtıldı.

Sporu toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmayı ve bu konudaki bilincini artırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, faaliyetlerini sürdürmek konusunda zorluklar yaşayan amatör kulüplere desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede Nilüfer Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Destek Projesi gerçekleştirildi. 100. Yıl Spor Salonu’ndaki programa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Osman Uçar ve çok sayıda amatör sporcu, antrenör katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in sağlıklı geleceğini oluşturmak için uzun yıllardır çaba gösterdiklerini hatırlatarak, Spor Şenlikleri’nde her yıl binlerce çocuğu sporla buluşturduklarını söyledi. Amatör spor kulüplerinin de bu alanda gerçekleştirdikleri çaba, emek ve özverinin farkında olduklarını belirten Erdem, katkı sağlayanlara teşekkür etti. Nilüfer’in spor kenti olmasıyla övündüklerini anlatan Erdem, “Her yaş grubundan sporcuların kazandıkları madalyalarla göğsümüz kabardı, gururlandık. Bu emeği görmezden gelemezdik. Zorlu günler yaşadığımız o pandemi sürecinden sonra, Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Destek Projesini hayata geçirdik. Son 3 yılda yaklaşık 100 bin sporsevere kulüplerimiz aracılığıyla ulaştık. 2022 yılında 400 bin, 2023 yılında 1 milyon ve bu yıl da 1 milyon 850 bin liralık ayni ve nakdi yardımı 32 amatör spor kulübüne desteği sağlıyoruz. Amacımız Nilüferliler’e, genç kuşaklara yaşam boyu spor yapma bilincinin kazandırılması, sportif etkinliklerde buluşmaları, özellikle de Nilüfer’de sporu bir yaşam biçimi haline getirmek, yaşam boyu spor kültürünü yaygınlaştırmak ve etkin kılmak” dedi.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de Nilüfer’in sporda öne çıkmasında bugüne kadar başkanlık yapanların payının büyük olduğunu söyledi. Bu örneği önümüzdeki dönemde de sürdürmek istediklerini dile getiren Özdemir, seçimi kazanıp belediye başkanı olduğunda bu durumu büyütüp, kuvvetlendirmek istediklerini kaydetti.

Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Osman Uçar da desteklerin sağlanmasında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür ederek, amatör sporun yaşatmak için emeği geçenleri tebrik etti.

Başkan Erdem ve Özdemir spor malzemelerinin yer aldığı paketleri birlikte dağıtırken, malzemelerini alan gençlerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Tören sırasında Fethiye İdman Yurdu Sporcuları, Başkan Erdem’e fincan takımı hediye ederken, Özlüce Spor Kulüp Başkanı Tayfun Sertkaya da desteklerinden dolayı Erdem’e teşekkür plaketi verdi.

Destek kolisinde 30 adet federasyon onaylı resmi maç topu, 1 takım slalom seti, 10 adet antrenman hunisi, 25 adet antrenman çanağı, 20 adet antrenman yeleği, 1 takım engel seti (5’li), 2 çift kaleci eldiveni, 1 adet antrenman merdiveni, 1 adet koordinasyon çemberi (12’li), 5 adet atlama ipi, 2 adet fox 40 düdük, 7 çift futbol tekmelik, 1 adet kronometre gibi spor ürünleri yer aldı.