O Vandallar için hukuki süreç başlatıldı

Görüntüleri Silivri Haber Ajansı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Silivri Belediyesi kamu malına zarar veren şahıslar hakkında yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

Silivri Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından SHA tarafından paylaşılan video görüntüleri eşliğinde yapılan paylaşımda “ 30 Temmuz 2023 tarihinde insan olmanın erdemine ulaşmamış kişiler tarafından Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanımızın 4.etabındaki (Kiptaş 2 karşısındaki) ağaçlara ve sulama sistemlerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği haber sitelerine yansımıştır. Kamu malına zarar veren bu tip kişilerin tespit edilmesi ve hukuk çerçevesinde gereken cezai işlem uygulanması hususunda işlem başlatılmıştır.” İfadelerine yer verildi.

KAMU MALINA ZARAR VEREN ŞAHISLARIN GÖRÜNTÜSÜ İÇİN LÜFTEN BURAYA TIKLAYINIZ.