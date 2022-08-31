YKS ve LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Ana sınıfından üniversiteye kadar ilçede yaşayan tüm öğrencilerin eğitimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Silivri Belediyesi, 2022 yılı YKS ve LGS sınavlarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Silivri’yi gururlandıran öğrenciler için Önder Yılmaz Sahnesinde bir ödül töreni düzenlendi. Silivri Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısında aldığı karar doğrultusunda; sınavlarda Türkiye birincisi olan Eren Deveci ve Batuhan Yiğit Dünmez’e 2’şer adet cumhuriyet altını hediye edildi. YKS’de ilk 10’a giren Çağla Urhan, Rümeysa Didar Gelgit, Selen Dizgin, Yüksel Usanmaz, Şevval Naz Tan, Anılcan Yazıcı, Azra Çınar, Kemal Ulus, Efe Bozyel ve Sudem Türkoğlu; LGS’de ilk 10’a giren Eylül Zelal Kılıç, Elif Gümüşsoy, Tuna Akar, Nisanur Uçar, Eylül Çakan, Vedat Baran Olgun, Zeynep Yazgı Coşkun ve Zeynep Esra Ertürk’e ise 1’er adet cumhuriyet altını ödülü verildi. Öğrencilere ödüllerini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ve belediye meclis üyeleri takdim etti.

ARTAR: “İNSANIN EN KIYMETLİ VARLIĞI EVLATLARIDIR”

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, “İnsanın en kıymetli varlığı evlatlarıdır. Bugün, kıymetlilerimizin yapmış olduğu çalışmaların ve vermiş oldukları emeğin ödüllendirilmesi için bir aradayız. Ben, zorlu bir sürecin ardından çok çalışarak, çaba sarf ederek hedefine ulaşan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu emeği fark eden Silivri Belediyemize, Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve çalışma arkadaşlarına da öğrencilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “GENÇLİĞE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Silivri’de YKS ve LGS sınavlarında 500 tam puan alan ve ilk 10’a giren öğrencilerimizi ödüllendirmek için bir aradayız. Başarılar asla tesadüf değildir. Başarıların altında ciddi bir emek, alın teri, fedakârlık ve çalışmak vardır. Bu süreçte azimle ve kararlılıkla çalışarak başarı elde eden bütün öğrenci kardeşlerimi kutluyorum. Biz; eğitimle, kültürle, sanatla, sporla bezenmiş bir gençlik hayal ediyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerletiyoruz. Silivri’de 8. sınıfı bitiren her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşabilmesi, lisanslı bir sporcu olabilmesi ve en az bir müzik aleti çalabilmesi gerektiğini söylemiş, gençlerimize ve ailelerine bunun için söz vermiştik. Tabi pandemi nedeniyle çalışmalarımız sekteye uğradı. Biz de pandemi sürecinde ‘Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ isimli bir proje başlattık. Hayırseverlerimizin desteği ile 12 köy okulumuza kütüphane, bilgisayar odası ve tiyatro salonu kazandırdık. Köy okullarımızın tuvaletlerini yenileyerek özel kolejlerle eş değer hale getirdik. Ayrıca okullarımızın tüm fiziki şartlarını yeniledik. Geçtiğimiz yıl Silivri’de ikamet eden ve üniversite sınavına giren öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini ödedik. Milli Savunma Üniversitesi sınav ücretlerini de yine biz karşıladık. Üniversiteyi kazanan Silivrili tüm çocuklarımıza ‘Üniversiteye Hoş Geldin’ diyerek 500’er TL destek ödemesi yaptık. Silivri’de yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklarımızın sürekli bir burs ile okul hayatlarına devam edebilmesi konusunda da bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmayı çok yakında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliği yaparak Selimpaşa’daki tarihi binamızda bir Güzel Sanatlar Akademisi projesini hayata geçirdik. Burada çocuklarımız ücretsiz bir şekilde piyano dersi alıyor, müzik aletleri çalabiliyor ve drama dersleri görüyor. Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği yaparak ücretsiz İngilizce kursu projesini başlattık. Burada 10-17 yaş aralığındaki ortaokul ve lise öğrencilerimiz eğlenerek yabancı dil öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Silivri’deki en büyük eksikliğin kütüphane ve etüt merkezi olduğunu biliyorum. Silivri’nin merkezinde çocuklarımızın okuldan sonra eve uğramadan gelebilecekleri, derslerini çalışabilecekleri, iki çayın, iki kahvenin, bir çorbanın öğrencilerimize ücretsiz verildiği bir gençlik kütüphanesi ve etüt merkezinin inşasına çok yakında başlayacağız. Size, gençliğe ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü gençlerimize yapılan yatırım bu ülkeye, bu millete yapılan hizmet ile eş değerdir. Onun için çok çalışmaya ve gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Silivri’de YKS ve LGS sınavlarında dereceğe giren bütün öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ödül törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören, yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

