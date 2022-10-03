Özkök, 'Galibiyeti hak eden bizdik'

Silivrispor yönetim kurulu üyelerinden Ali Özkök Görükle İpekspor maçının ardından yaptığı değerlendirmesinde; “Maç öncesinde iyi ve kaliteli bir takım bir takım ile karşılaşacağımızın bilincindeydik ve öyle de oldu. Zaman zaman zorlansak da maçı çevirmesini bildik. Maçın sonunda 8 dakika uzatma gösteren ve maçı 14 dakika uzatan ayrıca müsabaka boyunca neredeyse tüm takdir haklarını rakip takım lehine kullanan hakeme rağmen üç puanı almak güzeldi. Şimdi sonraki maça konsantre olmamız lazım” dedi.