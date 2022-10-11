Özkök 'Güçlenerek geliyoruz'
Hafta sonu evinde Haliç takımını 4-0 ile geçen Silivrispor'da hem yönetim hem de taraftarlar oldukça keyifli Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özkök 'Mutluyuz, gururluyuz ve güçlenerek ilerliyoruz' dedi.
TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta zirve yarışında olan Silivrispor evinde ağırladığı İstanbul temsilcisi Haliç takımını 4-0 ile yenerek uğurladı. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özkök yaptığı kısa açıklamasında; “İyi mücadele ettik ve farklı kazandık. Mutluyuz, gururluyuz ve güçlenerek ilerliyoruz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağız” dedi.