Özkök 'Güçlenerek geliyoruz'

TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta zirve yarışında olan Silivrispor evinde ağırladığı İstanbul temsilcisi Haliç takımını 4-0 ile yenerek uğurladı. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özkök yaptığı kısa açıklamasında; “İyi mücadele ettik ve farklı kazandık. Mutluyuz, gururluyuz ve güçlenerek ilerliyoruz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağız” dedi.