Özkök, Silivrispor doğru yolda

Hafta onu kendi saha ve seyircisi önünde 5-2 galip geldiği Sancaktepe maçı sonrasında bir açıklamada bulunan Ali Özkök; “Alınan skor ve sahneye koyulan oyun mükemmeldi. Takım ilk yarı rakibinin fişini çekti sonra keyfine baktı. İkinci yarı ise fazla rölantiye alınca cezasını gördü ama oyunun dizginlerini eline alınca da farkını ortaya koydu. İzlemesi güzel, tribünleri güzel, alınan sonuçları harika bir Silivrispor oluştu. Bu da ne kadar doğru yolda olduğunun göstergesidir. Yol uzun daha çok maç var finali bekliyoruz” dedi.