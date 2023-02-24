Özkök'ten Alibeyspor'a prim dopingi
Grubunda oynadığı maçların ardından Play-Off oynama hakkı kazanan Alibeyspor'a destekler geliyor ve son olarak Silivrili iş insanı Ali Özkök son maç ile ilgili prim açıklaması yaptı.
28 Şubat Salı günü Avcılar Atatürk Stadı’nda Güzelcespor ile Süper Amatör Lige çıkmak için Play-Off maçına çıkacak olan Alibeyspor için destek gelmeye başladı. Final maçına çıkmaya hazırlanan Alibeyspor için Silivrili iş insanı Ali Özkök oyuncuları teşvik etmek amacıyla prim vermeyi taahhüt etti.