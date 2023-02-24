Özkök'ten Alibeyspor'a prim dopingi

28 Şubat Salı günü Avcılar Atatürk Stadı’nda Güzelcespor ile Süper Amatör Lige çıkmak için Play-Off maçına çıkacak olan Alibeyspor için destek gelmeye başladı. Final maçına çıkmaya hazırlanan Alibeyspor için Silivrili iş insanı Ali Özkök oyuncuları teşvik etmek amacıyla prim vermeyi taahhüt etti.