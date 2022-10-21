Özkök'ten önemli maça davet

TFF Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Silivrispor 4’te 4 yapmak için sahaya çıkıyor. Ligde çıktığı ilk üç maçtan da galibiyetle ayrılan Silivrispor seriye devam ettirme niyetinde. Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özkök yayımladığı mesaj ile tüm Silivri halkını bu önemli maça davet etti. Özkök mesajında; “İlçemizin değerli insanlarının desteği ile çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk üç maçımızı galibiyetle tamamladıktan sonra evimizde oynayacağımız dördüncü maçımızda grubun iddialı ekiplerinden Zaferspor ile karşılaşacağız. İlk günkü heyecanla doldurduğumuz tribünlerin bu önemli maçta da dolacağından eminim. Silivri’yi ve Silivrispor ‘u sevenlerin dolduracağı tribünlerle bu maçı da galibiyetle tamamlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Menfaatsiz Silivrispor sevdalısı tüm gönül dostlarımızı maça bekliyoruz. Pazar günü saat 15.00’da İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda buluşalım” dedi.