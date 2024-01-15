Pehlivanköy'deki okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki tüm okullarda öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra sınıflarına girdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla yurt genelinde olduğu gibi Pehlivanköy ilçesinde de bayrak töreni öncesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen 9 askerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’mızı okuyan öğrenciler sınıflarının yolunu tuttu.