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- Polis ekiplerinin dikkati ile yakalanan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Polis ekiplerinin dikkati ile yakalanan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şüphelinin üstünden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şüphelinin üstünden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dikkatinden kaçmayan şüphelinin bel kısmında bir tabanca olduğu fark edildi. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ kapsamında yasal işlem başlatıldı.