Prof. Dr. Karabulut, 2024 yılı sağlık turizmi hedeflerini açıkladı

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 2024 yılı sağlık turizmi hedeflediklerini açıkladı.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu’nun 1. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa yeni seçilen Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 2024 yılı hedeflerini açıkladı. Türkiye’de yaklaşık 15 yıllık bir geçmişi olan sağlık turizminin, özellikle uygulanan politikalar ve sağlık yatırımları ile son yıllarda oldukça başarılı bir gelişim gösterdiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Gerek sağlık hizmetlerinin kalitesi gerekse başarılı reklam ve tanıtım kampanyaları ile tüm dünyada adını bu alanda duyurmuştur. Sağlık turizmi alanında Türkiye globalde oldukça başarılı bir performans sergilemiştir. Sağlıkta verilen hizmetin kalitesi ve tedavi gören hastaların tekrar ülkemizi tercih etmesiyle Türkiye, 2023 yılındaki istatistiklere göre dünyada 3. sırada yer almıştır. Ayrıca, özel ve devlet hastanelerinde, klinik ve sağlık merkezlerinde tedavi olan hasta sayısının 6 yılda yaklaşık 4 katına çıkmış olması da Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe geldiği aşamayı göstermektedir” dedi.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, açıklamasında, “Sağlık turizminin Türkiye’deki hızlı gelişimi göz önüne alındığında sağlık turizminin 2024 yılı beklentilerinde zirve yapacağı gözükmektedir. Sağlık turizmi sektörü özelinde Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda yaklaşık 20 milyar dolarlık kazanç sağlayacağı tahmin edilmektedir. Bu hedefin yakalanmasında sadece sağlık turisti sayısının artırılmasının yanında sağlıkta hizmet kalitesi sensin derece önemlidir. Türkiye, 2022 yılında sağlık turizminde yaklaşık 4 milyar dolarlık gelirle rekor kırmıştır. Sağlık turizminde 2024 yılında ise 2 milyondan fazla hastanın ülkemize gelmesi beklenmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda sağlık turizmi olarak, 20 milyar dolarlık hedefi en kısa süre içerisinde gerçekleştirmemiz son derece önemlidir. Bu doğrultuda Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak, sağlık turizmine 2024 yılında 1 milyar dolarlık katkı sağlamayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak Türkiye’nin hedeflediği 20 milyar dolarlık sağlık turizmi gelirine ulaşmak için yurt içindeki çeşitli kurum, kuruluş ve hastanelere heyet olarak ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Karabulut, “Yurt dışında da sağlık turizmiyle ilgili kişi ve kuruluşlara da kalabalık heyetlerle ziyaretler gerçekleştirip, ikili anlaşmalar imzalayacağız. Bir taraftan ülkemize gelecek sağlık turisti sayısını artırırken, diğer taraftan da kaliteli sağlık hizmeti sunmak için akademik faaliyetler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.