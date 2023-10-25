Pursaklar'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okulu’nda öğretmen ve velilerin işbirliğinde Gazze için yardım kampanyası düzenlendi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına karşı Pursaklar’da yardım kampanyası düzenlendi. Filistin halkı yararına okul idarecileri ve veliler tarafından düzenlenen kampanyadan elde edilen gelir, Gazze halkına gönderilmek üzere resmi kurumlara teslim edilecek.

‘‘Gelirimizi Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız’’

Kampanya gelirlerini Filistin’e ulaştıracaklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Mazlum Filistinli kardeşlerimizin bir nebze de olsa derdine derman olmak için Nezaket Okullarımızda kampanya düzenledik. Buradan gelecek olan gelirimizi Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız. Kanımızla, canımızla ve tüm varlığımızla onlara destek olduğumuzu, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.