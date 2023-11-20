Pursaklar'da öğrenciler için 24 farklı etkinlik düzenlendi

Pursaklar Belediyesi, çocukların ara tatilde vakit geçirmeleri ve eğlenebilmeleri için "Çocuklarımız için kısa bir mola" sloganı ile 24 farklı etkinlik düzenledi.

Pursaklar Belediyesi, "Çocuklarımız için kısa bir mola" sloganıyla yapılan etkinliklerde Pursaklar Yaşam Merkezi, Saray Kültür Merkezi ve Altınova Mahalle Konağında minikler arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Etkinlik alanlarına gelerek çocukları yalnız bırakmayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların eğlencelerine dahil olarak birbirinden farklı etkinlikleri miniklerle birlikte yaptı.

"Bütün öğrencilerimize iyi dersler diliyorum"

Çocuklara ara tatilde mutlulukla ve sevinçle hatırlayacakları birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Mini ara tatilde çocuklarımız için Pursaklar Yaşam Merkezi, Saray Kültür Merkezi ve Altınova Mahalle Konağımızda toplamda 24 etkinlik yaparak binlerce çocuğun eğlenirken öğrenmesine vesile olduk. Şimdi okul vakti. Bütün öğrencilerimize iyi dersler diliyorum" dedi.