Resim sergisi açılışı gerçekleşti

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Resim sergisi açılışı gerçekleşti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi İrfan Dönmez’in Atatürk Parkı Sanat Galerisinde ’Ben’e dair’ adlı kişisel resim sergisi açılışı gerçekleşti. Ardından sergiyi gezen Başkan Subaşı, bir ay boyunca devam edecek resim sergisine tüm halkı davet etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman