Sabah namazında köy halkıyla buluştu

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman 'Sabah Namazı Buluşmaları' etkinliğine devam ediyor.

Sabah namazında köy halkıyla buluştu
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ etkinliğine devam ediyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Fıranlar Köy camiinde vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi. Sabah namazının ardından sıcak çorba içerek sohbet eden Kaymakam Kahraman, köy halkının şikayet ve taleplerini dinledi. Sabah Namazı Buluşmaları etkinliği kapsamında ilçe camilerinde halka buluşan Kahraman, köy camilerine başladığını ve devam edeceğini belirtti.