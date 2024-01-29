Sömestr Kampına yoğun ilgi
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, sömestr kampı etkinliğinde çocuklar ile bir araya geldi.
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, sömestr kampı etkinliğinde çocuklar ile bir araya geldi.
Pazaryeri Küçükelmalı İzci kampında düzenlenen ‘2024 Sömestr Kampı’ etkinliğine Kaymakam Kahraman katılım gösterdi. Bir süre çocuklarla sohbet eden ve tatil planlarını soran Kaymakam Kahraman ardından yapılan etkinlikleri değerlendirdi. Kaymakam Kahraman, sömestr tatilini çeşitli etkinliklerle değerlendiren ve aynı zamanda çalışan öğrencilere iyi tatiller diledi.