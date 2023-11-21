Sakarya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Adana’dan geldikleri ve İstanbul’a gitmek için bekledikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Hendek ilçesinde Adana’dan Sakarya’ya buradan da İstanbul’a götürülecekleri tespit edilen 15 düzensiz göçmenle 8 organizatör yakalandı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan organizatörlerden 5’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.