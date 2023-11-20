Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi'nin koltukları Gazze'de katledilen çocuklara ayrıldı

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, AK Partili İlçe Belediyelerine bağlı kültür merkezlerinin koltuklarında sadece Gazze’de şehit edilen çocukların isimlerinin yer aldığı salonlarda çizgi film gösterimi yapıldı. Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi’nde de yapılan gösterim hakkında konuşan Başkan Şeyma Döğücü, “Gazzeli çocuklar çizgi film izleyecekleri, oynayacakları o güzelim dönemlerinde maalesef İsrail’in katliamına maruz kaldılar” dedi.

İnsanlığın onur sınavı haline gelen Gazze konusunda sessiz ve kayıtsız kalmanın gelecek nesiller tarafından yargılanacak bir ihmalkârlık olacağına dikkat çeken AK Partili İstanbul ilçe belediyeleri, herkesi Gazze’deki katliama karşı duyarlı olmaya ve bu konuda harekete geçmeye davet ediyor. Belediyelerin bir ay boyunca 11 farklı türde düzenleyecekleri etkinliklerle Gazze konusunda toplumsal hafızanın korunması ve İsrail’in 75 yıldır Gazze’ye karşı uyguladığı soykırımın kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.

İstanbul İlçe Belediyeleri 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek maksadıyla 20 Kasım-30 Aralık 2023 tarihleri arasında “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla içeriğinde konferans, söyleşi, tiyatro ve film gösterimi, konser, panel, şiir konseri, yarışma ve sempozyum gibi pek çok kültürel faaliyetin yer alacağı bir dizi etkinlik düzenliyor.

Program, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 14.00’da tüm kültür merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan “Tay” isimli çizgi filminin gösterimiyle başladı. Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesi’nde de yapılan gösterimde, salonun tüm koltuklarında Gazze’de katledilen çocukların isimleri yer aldı ve dışarıdan hiçbir izleyici salona alınmadı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Gördüğünüz gibi Sancaktepe sahnemizdeyiz. Bugün tüm AK partili ilçe belediyelerimizde olduğu gibi biz de Gazzeli çocuklarımızı orada yaşanan o katliamı oradaki çocuk ölümlerini dile getirmek onları yok saymamak adına, Gazze’de şehit edilen tüm çocukların adlarını koyarak onların manevi varlıklarını burada hissederek çizgi film gösterimi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi boş koltuklara yapıyoruz. Gazzeli çocuklar çizgi film izleyecekleri, oynayacakları o güzelim dönemlerinde maalesef İsrail’in katliamına maruz kaldılar ve 5 binin üzerinde çocuk şehit edildi kundakta bebekler şehit edildi. Biz bu acıyı Türkler olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm yöneticiler olarak kalbimizde ruhumuzda hissediyoruz ve bunun farkındalığını insanlığa duyurma adına tüm kültür merkezlerimizde öyle bir çalışma yapıyoruz. Birazdan çizgi filmimiz başlayacak o çocukların heyecanla gülerek seyretmeleri gereken o çizgi filmler maalesef gerçekte korku filmine döndü ve çocuklar bu korku filmini canlı olarak memleketlerinde evlerinde yurtlarında en acı şekilde yaşıyorlar. Kimi annesi babasını kaybederek yakınlarını kaybederek kimi de bizzat kendi bedeniyle bunu yaşıyor, sakat kalıyorlar, yarım kalıyorlar, öksüz kalıyorlar, yetim kalıyorlar ve şehit oluyorlar. Çocuk şehitleri biz Filistin’de duymaya başladık maalesef böyle bir dünyada yaşıyoruz. Biz buna dünya olarak artık bir dur dememiz gerektiğine inanıyoruz” dedi.