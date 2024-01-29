Sarıyer'deki saldırının düzenlendiği kiliseye Türk bayrağı asıldı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde dün Pazar ayini sırasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası kilisenin girişine Türk bayrağı asıldı.

Sarıyer'deki saldırının düzenlendiği kiliseye Türk bayrağı asıldı
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Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde dün Pazar ayini sırasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası kilisenin girişine Türk bayrağı asıldı.

Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde dün saat 11.40 sıralarında Pazar ayini esnasında 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası kilisenin giriş kapısına dev Türk bayrağı asıldı.