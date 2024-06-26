Sevgilisinin sır ölümünden sorumlu tutulan sanık: 'Sibel'i gözümden sakınırdım'

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 25 yaşındaki Sibel Kayman’ın tabanca ile vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, olay gecesi kıskançlık yüzünden tartıştıklarını ve Sibel’in tabancayı eline alarak ateşlediğini iddia ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Sibel’i gözümden sakınırdım. O bana can, ben ona yoldaş oldum. Evlenecektik, sevdiğim kadının yokluğuna alışmaya çalışırken bu sıfatla yargılanmak beni mahvediyor. Hiçbir neden yokken onun faili olarak yargılanmak beni kahrediyor" dedi.

4 Aralık 2023’de Erenler Mahallesi’ndeki bir binada meydana gelen olayda, Sibel Kayman (25) ile erkek arkadaşı Mikail K. (28) arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmada genç kadın, erkek arkadaşının ruhsatsız tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mikail K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Genç kızın cenazesi ise o daha 52 günlükken cinayete kurban giden babasının yanına defnedilmişti.

"Sibel bana, ’Senin barlar sokağı sevdan bitmedi’ deyince tartıştık"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mikail K., Sibel Kayman’ı büyüten ailesi, tanık Senem Y. ve taraf avukatları katıldı. Olay tarihinde yaşananları anlatan tutuklu sanık Mikail K., "Olay tarihinde bir arkadaşımla alkol aldık. Sibel ile telefonla konuştuğumuzda eve gittiğini söyledi. Alkol istedi. Para harcamasın diye kendisine alkol gönderdim. Daha sonra barlar sokağında kavga olayına karıştım. Bir arkadaşımın parmağı kesildiği için üstüm kan izi oldu. Karşı tarafla konuşup olayı çözdük. Gece eve gittiğimde Sibel’in ev arkadaşı Senem kapıyı açtı. Sibel ise salonda koltukta oturuyordu. ’Neredesin, başka kızlarla mıydın? Senin barlar sokağı sevdan bitmedi’ deyince tartıştık ve ’Önüme çıkan her kızla tanışacağım’ dedim. Kavgaya karıştığımı söyledim. Kan izi olan kazağımı yıkanması için çıkardım. Tabancayı da belimden çıkarıp sehpanın üzerine koydum. Aynı zamanda 4,5 mermiyi de yanına koydum. Mermileri sehpaya koyduğum için Sibel silahı boş sanmış olabilir ancak ben dolu olduğunu biliyordum" dedi.

"Sibel’i baygın olarak düşündüm"

Arkası dönükken Sibel’in silahı aldığını iddia eden Mikail K., "Sibel bir anda tabancayı aldı ve silahın ağzına mermiyi verdi. Ben sağ elimle Sibel’in kolunu tutmaya çalıştım. O esnada silah ateş aldı ve ben sağ kolumdan yaralandım. Sağ kolumdan yaralanınca ’Ne yapıyorsun?’ dedim, bu sırada Sibel yere yığıldı. Sibel’in yaralandığını anlamadım, kolumdaki yaralanma ve patlama sesi nedeniyle korkarak bayıldığını düşündüm. Kolumla ilgilendiğim esnada en fazla 30 saniye sonra Senem kapıyı tıkladı. Kapıyı açtım ancak Sibel’in ayakları kapıya dayandığı için kapı yarım açıldı. Senem ne olduğunu sorduğunda kolumu göstererek ’Arkadaşın beni vurdu’ dedim. Senem içeri girince ben de Sibel’i baygın olarak düşündüğüm için yerde bulunan silahı tekrar alır düşüncesi ile tabancayı alarak koltuğun üzerine koydum, ağzındaki mermileri de çıkardım" diye konuştu.

"Sibel’i gözümden sakınırdım, o bana can, ben ona yoldaş oldum"

Mikail K., savunmasına şöyle devam etti:

"Sibel’in yanına gittiğimde kanı gördüm ve ’Bana bunu nasıl yaparsın?’ diye ağladım. Senem’e polisi ve ambulansı aramasını söyledim. Ben de çevreden yardım istedim ve tekrar Sibel’in yanına gittim. ’İyi misin? diye sorduğumda sadece elimi tuttu. ’Sesimi duyuyor musun?’ deyince kafasını salladı. Ben tepki alınca tekrar yardım almak için bağırmaya başladım. Olay bu şekilde gerçekleşti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Sibel’i gözümden sakınırdım, o bana can, ben ona yoldaş oldum. Evlenecektik, sevdiğiniz kadının yokluğuna alışmaya çalışırken bu sıfatla yargılanmak beni mahvediyor. Hiçbir neden yokken onun faili olarak yargılanmak beni kahrediyor. Aramızda herhangi bir sorun yokken neden böyle bir şey yapmak isteyeyim."

"Ben ve Sibel nasıl yaralandık bilmiyorum"

Silahın kuru sıkıdan çevrilme olduğunu dile getiren Mikail K., "Eve sürekli silahla girer çıkardım. 1,5 yıl boyunca yanımda silahla eve gittiğim olmuştur ancak bir hevesle silaha bakmasın diye saklardım. Saklaması için kimi zaman şarjörü Senem’e verirdim. Olaydan 1 ay önce Senem ile Sibel silaha bakmak için heves ettiler. Boş olan silahı onlara verdim, fotoğraf çektiler, hatta sosyal medyada paylaştılar. Olay anında silah bir kez patladı. Ben ve Sibel nasıl yaralandık bilmiyorum. Sibel’in darp anlamında bana teması olmadı. Sibel’in yaralanmasını fark edince korku ve panikle evdeki eşyalara zarar vererek dağıttım" dedi.

"Şikayetçiyim"

Sanıktan şikayetçi olan anne Sevgi Kayman, "Mikail’i birkaç kez Sibel’i eve bırakırken görmüştük ancak Sibel ile kaldığından haberimiz yoktu. Sibel, Mikail ile evleneceğini söylerdi ancak ailelerin tanışması olmadı" diye konuştu.

"Kapıyı tıklattım, 30-40 saniye sonra kapı açıldı"

Tanık olarak dinlenen Senem Y. iise, "Olay tarihinde saat 02.30 sıralarında işten geldim. Sibel bir saat kadar sonra Mikail’i arayarak, ’Neden gelmiyorsun?’ dedi. Mikail olaya karıştığını, geleceğini söyledi. Mikail eve geldiğinde Sibel, ’Neden bu saatte eve geliyorsun. Kızların peşinde misin?’ diye kızdı. Kıskançlık tartışmasıydı ancak sonra barıştılar. Bunun üzerine ben yukarı çıktım. 5 dakika sonra bağrışma sesleri duydum. Sibel’in, ’Evden git’ diye sesini duydum ancak diğer sesleri duymadım. İtişme, kakışma sesleri oldu. Devamında bir el silah sesi duydum. Silah sesi ile birlikte Sibel’in yere yığıldığını anladım, zira ’güm’ diye ses çıktı. Normalde salon kapısı arızalı olduğu için Sibel ve Mikail tartıştıklarında kapıyı kilitlerlerdi. Aşağıya indiğimde kapıyı tıklattım, 30-40 saniye sonra kapı açıldı. Sibel yerde yatıyordu. İçeri girdiğimde Mikail bana kolunu gösterdi, ’Sibel boğuşurken beni vurdu’ dedi. ’Sibel seni vurmuş olsa neden yerde yatar?’ dedim. Sibel yüzüstü yatıyordu. Sibel’i döndürdüğümde elime kan geldi. Hemen yukarı çıkarak telefonumdan ambulansı aradım. Mikail de Sibel’in vurulduğunu anlayınca bağırmaya, yardım istemeye başladı. Ambulans 10 dakika sonra geldi. Bu sırada Mikail, ’Yardım edin’ diye bağırıp çağırıyor, evdeki eşyalara fırlatmak suretiyle zarar veriyordu" şeklinde konuştu.

"Sibel’in babası silahla vurularak öldürüldüğü için silahlara karşı ilgisi yoktu"

Olay günü kapının kim tarafından kilitlendiğini bilmediğini dile getiren Senem Y., "Genelde kavga edince kapıyı kilitliyorlardı. Birbirlerine zarar veriyorlardı. Sibel’in babası silahla vurularak öldürüldüğü için silahlara karşı ilgisi yoktu. Alkollüyken bir sefer Sibel’le Mikail’in silahı ile fotoğraf çektirmiş olabiliriz. Mikail’in arada bir tabanca ile eve geldiğini görmüştüm. Tabancasını kendisi kaldırırdı ancak nereye koyduğunu az çok bilirdik. Benden silahını saklamamı istemiş miydi hatırlamıyorum. Ben salona geldiğimde silah tekli koltuğun üstündeydi. Olay tarihinde Sibel ile Mikail aşırı alkollülerdi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.